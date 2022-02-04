انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا

وذكر موقع "باور أوتدج" الإلكتروني، أن أكثر من 370 ألف مشترك انقطع عنهم التيار الكهربي في ولايات تكساس وأركنسو وتنيسي مروراً بأوهايو وحتى نيويورك، بعد أن أسقطت عاصفة ثلجية أعمدة الكهرباء، وأطاحت بالأشجار في المنطقة أمس الخميس.وقال مرفق الكهرباء والغاز والمياه في ممفيس إن أكثر من 130 ألفاً من العملاء انقطع عنهم التيار الكهربي، وإن عودته يمكن أن تستغرق أياماً.

وقالت الشركة على تويتر: "نعلم أنكم قلقون وتريدون أن تعرفوا متى تعود إليكم الكهرباء. لا بد من رفع الأنقاض قبل أن تتمكن الأطقم من إعادة التيار".

وأفاد موقع "فلايت أوير" الإلكتروني، الذي يتتبع رحلات الطيران، أن شركات الطيران ألغت قرابة 3000 رحلة اليوم، بعد أن ألغت أكثر من 5000 رحلة أمس.

