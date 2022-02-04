نجم تشيلسي يغيب عن مونديال الأندية

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الكأس المحلية: "ريس لم ينضم إلى تدريبات الفريق حتى الآن، لذا فهو غير جاهز في نهاية هذا الأسبوع. لن يسافر معنا إلى أبو ظبي لأنه لم يعد إلى التدريبات".

ويغيب جيمس عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع برايتون 1-1 ضمن المرحلة العشرين من الدوري، على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

