قرار عسكري فرنسي بعد هجمات الحوثيين في الإمارات

وقالت وزارة الدفاع الإمارات، إن "تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، جاء لمواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف دولة الإمارات".

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت عن عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات جماعة "أنصار الله" اليمنية.



وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء الماضي، "اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، مؤكدة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".