انت الان تتابع خبر بحضور الحلبوسي وبارزاني.. إجتماع مرتقب بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، عن إجتماع مرتقب يجمع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني.
وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ الخليج 365، إن "هناك لقاءً مرتقبا يجمع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رؤساء مجلس النواب محمد الحلبوسي، واقليم كردستان نيجرفان بارزاني والكتلة الصدرية حسن العذاري، مساء اليوم او غدا السبت في العاصمة بغداد".
وأَضاف عضو الاطار التنسيقي، أنه "بعد مخرجات المحكمة الاتحادية انقلبت الكثير من الموازين لا سيما في ما يخص الثلث الذي تمثله قوى الاطار التنسيقي".
وأَضاف عضو الاطار التنسيقي، أنه "بعد مخرجات المحكمة الاتحادية انقلبت الكثير من الموازين لا سيما في ما يخص الثلث الذي تمثله قوى الاطار التنسيقي".
وأشار الفتلاوي الى، أن "النواب التابعين الى الاطار التنسيقي يمثلون جانبا مهما داخل البرلمان ويجب ان يكون لهم ارضاء خاص من قبل الكتل الاخرى ولا نقبل بتهميش هذا الثلث".