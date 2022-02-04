الحكيم: الأغلبية الوطنية الضيقة اذا لم تهدد حق المكون الأكبر فلنمض بها - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - السيد الحكيم: النتائج الإنتخابية لم تكن منصفة وهناك أيادٍ أرادت إبعادنا عن سيادة القرار

الحكيم: إننا نعلم جيدا أن النتائج الإنتخابية لم تكن منصفة معكم.. بل نعلم جيدا أن هناك أيادٍ أرادت تقويض حضوركم وحجمكم الحقيقيين وإبعادكم عن سيادة القرار في المرحلة المقبلة

الحكيم: ولولا حرصنا الشديد على دعم العملية الديمقراطية في العراق.. وتمسكنا بمنهجنا الوطني الذي يقدم مصالح العراق على أي مصلحة أخرى.. لكان لدينا موقف مغاير من العملية الإنتخابية برمتها.. لكننا آلينا على أنفسنا إلا أن نكون أول المباركين لمسار العملية الإنتخابية حفظا لمصالح العباد والبلاد.

الحكيم: إنَّ الأغلبية الضيقة أو الواسعة ليست غاية في حد ذاتها.. بل هي وسيلة للحكم من أجل تأمين مصالح الشعب وحقوقهم، فإن كانت الأغلبية الوطنية الضيقة راعية لذلك بلا تهديد لحق المكون الأكبر من الشعب.. فلنمض بها.. وإن كانت الأغلبية الواسعة راعية لمسار الخدمة الحكومية المطلوبة والنجاح المنشود وتقديمه على المصالح الخاصة.. فأهلا بها.

