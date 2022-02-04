انت الان تتابع خبر تكنولوجيا تكشف عن 3 أنواع فرعية لـ'أوميكرون' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بما في ذلك BA.2. وصرح المكتب الصحفي في "روس بوتريب نادزور" للصحفيين بأن الاختراع سيسمح بالاستجابة في الوقت المناسب للتغيرات في الوضع الوبائي.

وقالت رئيسة الهيئة، آنا بوبوفا، إنه تم حاليا تسجيل أكثر من 250 حالة للإصابة بنوع BA.2 الفرعي من متحور "أوميكرون " الذي يعد أكثر عدوى ، في روسيا.



وجاء في بيان نشرته "روس بوتريب نادزور": لقد اخترع معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة في "روس بوتريب نادزور" تكنولوجيا مختبرية جديدة تهدف إلى تحديد ثلاثة خطوط من سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا . يوسع هذا الاختراع الذي حققه علماء معهد البحوث المركزي إلى حد بعيد ترسانة الأدوات المستخدمة لمراقبة الأوضاع الوبائية في البلاد.

وأجريت الدراسات باستخدام اختبار PCR. وحسب الوكالة فإن الاختراع سيسمح بالمراقبة الفيروسية السريعة والاستجابة في الوقت المناسب للتغيرات في الأوضاع الوبائية.



إذن، فإن الاختراع الجديد للعلماء الروس يتعرف على كل الخطوط المعروفة حاليا لمتحور "أوميكرون". وفي نفس الوقت، عند التعرف على إحدى الطفرات لمتحور "أوميكرون" من الممكن كذلك التمييز بين خطي 1 و BA.2 بـ 3 طفرات del69 -70 و del143-145 ،ins214 ". وأضاف العلماء أنه من أجل إيجاد اختلافات بين خطي BA.1 و BA.3 من الضروري إجراء دراسات جديدة، يقوم العلماء بها الآن.

أوضح كامل خفيزوف، رئيس الفريق العلمي لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل أن ظهور خطوط فرعية للسلالة لا يعتبر مفاجأة من وجهة نظر التطور الفيروسي.

وحسب الدراسة التي أجراها علماء دنماركيون، فإن سلالات BA.2 من متحور "أوميكرون" أكثر عدوى، كما أنها غالبا ما تصيب الذين قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

