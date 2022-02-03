تعليق عراقي جديد على مقتل 'زعيم داعش'

وقال الشمري في بيان "عاهدكم أبطال قواتنا الأمنية البطلة على الاقتصاص من الإرهاب والإرهابيين من فلول داعش المنهارة، والقضاء عليهم وقد تمكنوا، بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة ومتابعته وبمشاركة صنوف قواتنا وجهدها الاستخباري خلال الاسبوعين الماضيين، من قتل العشرات منهم، واعتقال غيرهم في عمليات نوعية متواصلة، تشكل استمراراً للعمليات التي لم تتوقف ضد التنظيم الارهابي، والتي أدّت إلى القضاء على مجموعة من أبرز قياداته طوال الشهور الماضية".وأضاف "وما مقتل الإرهابيّ عبدالله قرداش، فجر الخميس، سوى استكمال لقصاص قواتكم الأمنية البطلة من هذه الزمرة الضالّة"، مشيراً الى أنه "لا بدّ في هذا اليوم من أن نحيّي الأبطال في جهاز المخابرات الوطني، على جهدهم الجبّار في التوصل إلى معلوماتٍ حساسة ومهمة، سهّلت الوصول إلى قرداش. كذلك، نشكر التحالف الدولي الذي نفذ العمليّة التي أسفرت عن القضاء على هذا الإرهابي".

وعلق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، على مقتل زعيم "داعش" بعملية في سوريا، معتبراً أن العملية سيكون لها مردودات ايجابية كبيرة.



وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش بعملية في سوريا.