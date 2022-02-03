مفاجأة في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب سان ماميس، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.



وشهدت تشكيلة الميرينجي مفاجأة، بعدما استقر أنشيلوتي على الدفع بماركو أسينسيو كمهاجم وهمي بجانب الجناحين فينيسيوس ورودريجو. وفيما يلي تشكيل ريال مدريد: "كورتوا - ميليتاو - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - كروس - مودريتش - كاسيميرو - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو".



وجاء تشكيل بيلباو كالآتي: وجاء تشكيل بيلباو كالآتي: "أجيريزابالا - دي ماركوس - يراز ألفاريز - مارتينيز - يوري بيرشيش - نيكو ويليامس - داني جارسيا - مونياين - فيسجا - راؤول جارسيا - إينياكي ويليامز". وكان ريال مدريد نجح في عبور دور الـ16 بعد إقصاء إلتشي، فيما تفوق أتلتيك بيلباو على برشلونة، ليصطدم الفريقين في ربع النهائي.