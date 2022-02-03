انت الان تتابع خبر إغلاق قاعة 'روليت' والقبض على 28 شخصا من روادها في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "لتعزيز الامن والاستقرار في عموم مناطق العاصمة بغداد وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قوة من اللواء (١٥) الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ومفرزة من الامن السياحي بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد من غلق قاعة للروليت مخالفة لشروط وضوابط دائرة الامن السياحي بعد ان تم القاء القبض على (٢٨) شخصاً من رواد القاعة بينهم (١٤) شخصاً يحملون جنسيات مختلفة ومصادرة جميع الالعاب التي وجدت معهم بداخل القاعة في احد الفنادق ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.



واضاف البثيان انه "تم احالة المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".