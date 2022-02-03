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انت الان تتابع خبر الصحة تعلن الموقف الوبائي لاصابات ووفيات كورونا في العراق - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها سجلت (6949) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل (6253) شخصا للشفاء."
وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (25) حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم (47297)"
وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (25) حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم (47297)"