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الصحة تعلن الموقف الوبائي لاصابات ووفيات كورونا في العراق - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها سجلت (6949) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل (6253) شخصا للشفاء."

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (25) حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم (47297)"


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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