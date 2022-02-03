الصحة تعلن الموقف الوبائي لاصابات ووفيات كورونا في العراق - عاجل

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها سجلت (6949) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل (6253) شخصا للشفاء."

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (25) حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم (47297)"

