المطاردة مستمرة.. الطيران العراقي يوجه ضربة جديدة موجعة لداعش - عاجل

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "أبطال السرب الثالث في قيادة القوة الجوية، نفذت طلعات جوية مميزة عبر طائرات "السيزنا كرفان" لاسناد القوات البرية المنفذة لواجب بحث وتفتيش في منظقة مطيبيجية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".وأضاف، أن "العملية أسفرت عن قتل عنصرين ( قناصين ) من عصابات داعش الارهابية حالوا التعرض على القوات الامنية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نفذ طيران الجيش ضربة جوية أسفرت عن قتل إرهابي واصابة أخر أثناء محاولتهم التعرض على الطائرات في محافظة صلاح الدين.

