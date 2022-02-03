بالفيديو: صناعيو العراق ينعون الصناعة المحلية

في محاولة للفت نظر الجهات الحكومية المعنية الى ضرورة العمل الجاد لدعم الانتاج المحلي، اقام الصناعيون في العاصمة مجلس عزاء على روح الصناعة الوطنية، فيما اكدوا ان الحديث عن تقوية المنتج المحلي مجرد شعارات.يجتمع المعنيون بالشأن الصناعي هنا، منظمين مجلس عزاء على روح الصناعة الوطنية كما يقولون، ويرى اغلب الحاضرين أن جملة عوامل قيدت الصناعة الوطنية منها الفساد فضلا عن الحرب الممنهجة التي تقودها بعض الجهات ضد خطوط الانتاج المحلي، مؤكدين أن ما يرفع بشأن دعم الصناعة الوطنية ليس أكثر من مجرد شعارات.

وللأمر جوانب عدة إذ أن تعطيل المصانع والمعامل يعد سبباً من اسباب تفاقم أزمة البطالة في المجتمع، حيث يمكن ومن خلال دعم الصناعة المحلية توفير فرص العمل لشرائح واسعة, فضلاً عن الحد من استيراد البضائع التي يكون اغلبها ذا جودة منخفضة بحسب المعنيين.