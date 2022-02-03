مقتل إرهابي حاول التعرض لطيران الجيش في صلاح الدين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، مقتل إرهابي حاول فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش في صلاح الدين.