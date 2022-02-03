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مقتل إرهابي حاول التعرض لطيران الجيش في صلاح الدين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، مقتل إرهابي حاول فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش في صلاح الدين.
وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "خلال تنفيذ عملية تفتيش مسنودة بغطاء جوي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين حاول احد عناصر داعش الإرهابي فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش، وعلى الفور تم قتل الارهابي واصابة أخر".

وأشار الناطق العام إلى أن "القوات الأمنية لازالت مستمرة بتنفيذ الواجب".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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