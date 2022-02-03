مقتل إرهابي حاول التعرض لطيران الجيش في صلاح الدين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، مقتل إرهابي حاول فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش في صلاح الدين.
وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "خلال تنفيذ عملية تفتيش مسنودة بغطاء جوي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين حاول احد عناصر داعش الإرهابي فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش، وعلى الفور تم قتل الارهابي واصابة أخر".
وأشار الناطق العام إلى أن "القوات الأمنية لازالت مستمرة بتنفيذ الواجب".
وأشار الناطق العام إلى أن "القوات الأمنية لازالت مستمرة بتنفيذ الواجب".