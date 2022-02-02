الأعرجي يؤكد أهمية تعاون الأهالي مع القوات الأمنية

وقال مكتب الأعرجي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي استقبل، اليوم الأربعاء، وفداً من شيوخ ووجهاء محافظة ديالى، ضمن قاطع ناحية السد العظيم /شمال المقدادية/ سنسل/ سلسلة جبال حمرين، والتي تعرضت إلى هجمات إرهابية مؤخرا، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري".وأضاف البيان أن "الأعرجي استمع إلى وجهاء وشيوخ محافظة ديالى، ممن تعرضت مناطقهم إلى هجمات إرهابية، الذين طالبوا بضرورة إبعاد الملف الأمني عن التدخلات السياسية، ومسك الأرض بين محافظتي صلاح الدين وديالى، معربين عن دعمهم للجهد الأمني والاستخباري في محافظتهم، ووقوفهم صفا واحدا مع القوات الأمنية في ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم".

كما طالب وجهاء وشيوخ المحافظة بـ"إيصال صوتهم إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لإعادة النازحين إلى ديارهم".



من جانبه شدد الأعرجي، على "أهمية تعاون الأهالي مع القوات الأمنية، بما يعزز الجهد الاستخباري، ويعود بالاستقرار الأمني والمجتمعي في المحافظة ويفوّت الفرصة على الإرهابيين".