انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تؤكد على احترام سيادة العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، اليوم الأربعاء، ضرورة احترام سيادة العراق في كل الأوقات، فيما دعت إلى حل النزاعات من خلال الحوار والتعاون.
وقالت البثعة في تغريدة عبر تويتر، "بعد الضربات الجوية في نينوى مع وصول تقارير تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، نؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة اراضيه في كل الاوقات".
وشددت على "حماية السكان المحليين وحل النزاعات من خلال الحوار والتعاون".
يأتي ذلك بعد أن أقدمت تركيا على تنفيذ غارات جوية طالت محافظة نينوى، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير قرابة 80 موقعا في 3 مناطق بمشاركة نحو 60 مقاتلة في إطار عملية "نسر الشتاء" شمالي العراق وسوريا.
ومنذ عدة أشهر، كثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كردستان العراق، بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، الإ أن العمليات التركية غالباً ما كنت توقع ضحايا عراقيين مدنيين، كذلك أدت إلى تهجير سكان بعض القرى الشمالية.
وشددت على "حماية السكان المحليين وحل النزاعات من خلال الحوار والتعاون".
يأتي ذلك بعد أن أقدمت تركيا على تنفيذ غارات جوية طالت محافظة نينوى، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير قرابة 80 موقعا في 3 مناطق بمشاركة نحو 60 مقاتلة في إطار عملية "نسر الشتاء" شمالي العراق وسوريا.
ومنذ عدة أشهر، كثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كردستان العراق، بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، الإ أن العمليات التركية غالباً ما كنت توقع ضحايا عراقيين مدنيين، كذلك أدت إلى تهجير سكان بعض القرى الشمالية.