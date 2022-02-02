انت الان تتابع خبر نسر الشتاء ومشاحنات الأحزاب الكردية والمحاصصة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = نسر الشتاء تدمر عشرات المواقع لحزب العمال شمال العراق.. وبغداد تدعو انقرة الى الالتزامِ بحسنِ الجوار.
= عبد الواحد تقر بوجود اداراتين في اقليم كردستان.. وترجح انتهاء المشاحنات بين الحزبين بعد تقاسم المناصب.
= احباط محاولة هروب سجين في بغداد.. وتلميذة تفارق الحياة بعد طردها من الامتحان في الموصل.
= الفتح يعد الاغلبية مصطلحا لخداع الشعب.. ويؤكد اعتماد المحاصصة في الحكومة المقبلة.
= احباط محاولة هروب سجين في بغداد.. وتلميذة تفارق الحياة بعد طردها من الامتحان في الموصل.