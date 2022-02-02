نسر الشتاء ومشاحنات الأحزاب الكردية والمحاصصة في نشرة السومرية

= عبد الواحد تقر بوجود اداراتين في اقليم كردستان.. وترجح انتهاء المشاحنات بين الحزبين بعد تقاسم المناصب.

= الفتح يعد الاغلبية مصطلحا لخداع الشعب.. ويؤكد اعتماد المحاصصة في الحكومة المقبلة.

= احباط محاولة هروب سجين في بغداد.. وتلميذة تفارق الحياة بعد طردها من الامتحان في الموصل.

