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نسر الشتاء ومشاحنات الأحزاب الكردية والمحاصصة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = نسر الشتاء تدمر عشرات المواقع لحزب العمال شمال العراق.. وبغداد تدعو انقرة الى الالتزامِ بحسنِ الجوار.
= عبد الواحد تقر بوجود اداراتين في اقليم كردستان.. وترجح انتهاء المشاحنات بين الحزبين بعد تقاسم المناصب.

= الفتح يعد الاغلبية مصطلحا لخداع الشعب.. ويؤكد اعتماد المحاصصة في الحكومة المقبلة.

= احباط محاولة هروب سجين في بغداد.. وتلميذة تفارق الحياة بعد طردها من الامتحان في الموصل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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