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ارتفاع جديد في أسعار النفط

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بغداد - ياسين صفوان - صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث الأوضاع في سوق الطاقة، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53% إلى 89.55 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 90.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

من جهتها ذكرت وكالة "تاس" أن وثيقة أظهرت أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت بزيادة الانتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في الشهر القادم (مارس 2022).
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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