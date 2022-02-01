انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية تشاهدون.. تحديات رئاسة الجمهورية واستهداف المطار وجريمة العظيم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = برهم صالح يتمسك بقرار ترشحه للرئاسة،، ويتحدث عن تحديات غير قابلة للمساومة.
= الحزب الديمقراطي يرد على اتهام السنة والكرد بشق البيت الشيعي،، والنصر يعد مبادرة بارزاني خطوة مهمة.
= نزاع عشائري يخطف حياة شخصين في ميسان،، وأب يبيد عائلته بالكامل في ابي غريب.
= الكاظمي يعلن التعرف على مستهدفي مطار بغداد.. ويؤكد اعتقال المتورطين بحادثة العظيم.
= نزاع عشائري يخطف حياة شخصين في ميسان،، وأب يبيد عائلته بالكامل في ابي غريب.