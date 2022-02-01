= نزاع عشائري يخطف حياة شخصين في ميسان،، وأب يبيد عائلته بالكامل في ابي غريب.

= الحزب الديمقراطي يرد على اتهام السنة والكرد بشق البيت الشيعي،، والنصر يعد مبادرة بارزاني خطوة مهمة.

بغداد - ياسين صفوان - = برهم صالح يتمسك بقرار ترشحه للرئاسة،، ويتحدث عن تحديات غير قابلة للمساومة.

انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية تشاهدون.. تحديات رئاسة الجمهورية واستهداف المطار وجريمة العظيم والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية