مركز اقتصادي يكشف عن وجود 'تضارب' بأرقام الأمية في العراق

بغداد - ياسين صفوان - كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الثلاثاء، عن وجود تضارب بأرقام واعداد ونسب الأمية في العراق.



وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في تقرير إن "الاعداد الصادرة من بعض المنظمات الاممية العاملة في العراق جاءت بنسب وارقام بضعف المعلنة من الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط ووزارة التربية"، مبينا أن "الجهاز التنفيذي القائم على عمل الامية في العراق والذي يعتبر الاقل عملاً يكاد يكون مغيبا ونسب التعليم في محو الامية لا تتناسب مع ارتفاع الارقام الاممية المعلنة".

وأضاف أن "ادارة الامية في وزارة التربية قد اعلنت في وقت سابق عن أعداد المستفيدين على مدى 9 سنوات من تاريخ تأسيس هيئة لمحو الأمية التابعة لوزارة التربية في عام 2011 يبلغ أكثر من مليوني شخص استفادوا من برامج محو الأمية في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان عبر البرامج المقدمة منذ عام 2012 ولغاية 2021 من خلال مراكزها المنتشرة في العراق".

وتابع "يعتبر هذا العدد غير كافي في ظل الارقام المعلنة وارتفاع نسب السكان في العراق والتي وصلت الى 41 مليون لجميع نفوس العراق بحسب اخر احصائية رسمية"، مبيناً أن "المنظمات العالمية مثل اليونسكو واليونسيف والمنظمات العربية والمحلية العاملة في العراق التي خصصت مبالغ مالية وبرامج خاصة وداعمة لتقليل نسبة الامية في العراق قد شخصت ولمست وجود فساد مالي واداري وتنظيمي في تطبيق البرامج على ارض الواقع مما اضطرت الى ايقاف الدعم والبرامج المقدمة منها وهذا السبب ساهم بزيادة اعداد الامية في السنوات الاربع الاخيرة".

ولفت الى أنه "قد تصل الارقام الحقيقة غير معلنة والتي تقدر بـ 11 مليون امي في العراق والتي لم تعلن بشكل رسمي لعدة اسباب سياسية منها واخرى متداخلة وحتى لا يتم الكشف والتركيز والغموض والتغطية على الفشل الحكومي الملموس في هذا الملف الخطير الذي يلامس فئة مهمة داخل المجتمع العراقي".