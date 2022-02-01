بصور جريئة.. 'جورجينا رودريغز' تستعرض حملها في دبي

وظهرت جورجينا في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام"، وهي تستعرض حملها وتلعب مع أولادها داخل البحر.

وقضت جورجينا مع رونالدو إجازة لعدة أيام مع أسرتهما خلال الأسبوع الماضي في دبي، وظهرت في أكثر من لقطة على شواطئ المدينة مع أفراد عائلتها، واحتفلت بعيد ميلادها الـ28 بطريقة مميزة تزامنا مع إطلاق فيلمها القصير "أنا جورجينا" على منصة "نتفليكس" العالمية يوم الخميس الماضي.