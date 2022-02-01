الموسيقار العراقي كريم وصفي يقدم رسالة موسيقية في كربلاء

وخلال الآونة الأخيرة بدأت المحافظة تنشط فيها إقامة المهرجانات والمحافل المختلفة بحضور كافة شرائح المجتمع، على الرغم من غياب الدعم الحكومي والاعتماد على التمويل الذاتي.

القائمون على المهرجان أكدوا أن إقامة هكذا محافل في محافظة كربلاء المقدسة تثبت تنوع الافكار والثقافات لدى المجتمع الكربلائي..

محمد يوسف

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