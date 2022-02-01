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بغداد - ياسين صفوان - في خطوة تهدف لإظهار الوجه الفني والثقافي لمدينة كربلاء.. قدم الموسيقار العراقي كريم وصفي، رسالة موسيقية بحضور كافة شرائح المجتمع الكربلائي
بحضور كافة شرائح المجتمع الموسيقار العراقي كريم وصفي يقدم رسالة موسيقية في كربلاء لإظهار الوجه الفني والثقافي للمحافظة
بحضور كافة شرائح المجتمع الموسيقار العراقي كريم وصفي يقدم رسالة موسيقية في كربلاء لإظهار الوجه الفني والثقافي للمحافظة
على وقع أنغام سيمفونية الحياة رسالة موسيقية قدمها الموسيقار العراقي كريم وصفي للمجتمع الكربلائي لإظهار الوجه الآخر لمدينة كربلاء المقدسة بأنها متنوعة بافكارها وثقافتها الدينية والفنية
القائمون على المهرجان أكدوا أن إقامة هكذا محافل في محافظة كربلاء المقدسة تثبت تنوع الافكار والثقافات لدى المجتمع الكربلائي..
المتحدثين
وخلال الآونة الأخيرة بدأت المحافظة تنشط فيها إقامة المهرجانات والمحافل المختلفة بحضور كافة شرائح المجتمع، على الرغم من غياب الدعم الحكومي والاعتماد على التمويل الذاتي.