شرطة بغداد تكشف حقيقة امتناع دوريات تنفيذ مذكرات قبض

بغداد - ياسين صفوان - نفت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، امتناع دوريات مركز شرطة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق متهمين.

وقالت القيادة في بيان، "نشرت احد المواقع الصفراء على منصة الفيسبوك منشور مفاده امتناع دوريات مركز شرطة الخنساء التابع الى قيادة شرطة بغداد الخروج لتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المتهمين".

وأضافت أن "القيادة تحتفظ بحقها القانوني المتضمن ملاحقة القائمين على هذه الصفحة التي تتعمد تضليل الرأي العام وايهام المواطنين من اجل الضغط على مركز الشرطة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحدى القضايا المنظورة امام القضاء".

ولفتت الى أن "الدائرة القانونية في مقر القيادة حركت شكوى اصولية ضد ادارة الموقع حيث تعمد القائمين عليه الى محاولة خلط الاوراق والضغط على مركز الشرطة ومحاولة فاشلة للابتزاز".