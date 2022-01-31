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صراع رئاسة الجمهورية واجتماع الحنانة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد اجتماع الحنانة.. الصدر يجدد تمسكه بإبعاد المالكي عن الحكومة،، ويغرد بالخط الاحمر: اوقفوا العنف والارهاب.
= البرلمان يقر خمسة وعشرين مرشحا لرئاسة الجمهورية.. العد التنازلي يبدأ.. ولا بوادر لاتفاق الكرد على المرشح.

= السلة الغذائية تلاقي استحسان المواطنين.. والتجارة تطلق اولى وجبات هذا العام في الاحياء الفقيرة.


= مقتل نائب والي بغداد في الطارمية،، والعمليات المشتركة تعزز الحدود بقطعات من الدفاع والداخلية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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