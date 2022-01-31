انت الان تتابع خبر صراع رئاسة الجمهورية واجتماع الحنانة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد اجتماع الحنانة.. الصدر يجدد تمسكه بإبعاد المالكي عن الحكومة،، ويغرد بالخط الاحمر: اوقفوا العنف والارهاب.
= البرلمان يقر خمسة وعشرين مرشحا لرئاسة الجمهورية.. العد التنازلي يبدأ.. ولا بوادر لاتفاق الكرد على المرشح.
= السلة الغذائية تلاقي استحسان المواطنين.. والتجارة تطلق اولى وجبات هذا العام في الاحياء الفقيرة.
= مقتل نائب والي بغداد في الطارمية،، والعمليات المشتركة تعزز الحدود بقطعات من الدفاع والداخلية.
= السلة الغذائية تلاقي استحسان المواطنين.. والتجارة تطلق اولى وجبات هذا العام في الاحياء الفقيرة.
= مقتل نائب والي بغداد في الطارمية،، والعمليات المشتركة تعزز الحدود بقطعات من الدفاع والداخلية.