دولة مجاورة تسجل اعلى حصيلة يومية باصابات كورونا

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان، ان "ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1225309 إصابة منذ بدء الجائحة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 13217 وفاة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 28.77%".

واضافت ان "عدد حالات الشفاء الجديدة بلغ 4102 حالة ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1126695، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 85397".

