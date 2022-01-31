انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تسجل اعلى حصيلة يومية باصابات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا، بلغت 16226 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان، ان "ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1225309 إصابة منذ بدء الجائحة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 13217 وفاة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 28.77%".
واضافت ان "عدد حالات الشفاء الجديدة بلغ 4102 حالة ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1126695، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 85397".
واضافت ان "عدد حالات الشفاء الجديدة بلغ 4102 حالة ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1126695، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 85397".