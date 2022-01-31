انت الان تتابع خبر مقتل مسلح هاجم مكتب استخبارات للحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن قوات الحرس الثوري قتلت مسلحا مجهولا هاجم مكتب استخبارات تابعا لها جنوبي البلاد بالقرب من الحدود الباكستانية.
وأشارت الوكالة، إلى أن "الهجوم وقع في بلدة سراوان الواقعة في إقليم سيستان وبلوشستان الجنوبي الشرقي، على بعد نحو 1360 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طهران، وأصيب مواطن خلال تبادل النيران".
ولم يذكر التقرير ما إن كان المسلح نفذ الهجوم وحده، أو أي تفاصيل أخرى عن الحادث، لكنه أشار إلى أن "القضية قيد التحقيق".
ولم يذكر التقرير ما إن كان المسلح نفذ الهجوم وحده، أو أي تفاصيل أخرى عن الحادث، لكنه أشار إلى أن "القضية قيد التحقيق".