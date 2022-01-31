مقتل مسلح هاجم مكتب استخبارات للحرس الثوري الإيراني

وأشارت الوكالة، إلى أن "الهجوم وقع في بلدة سراوان الواقعة في إقليم سيستان وبلوشستان الجنوبي الشرقي، على بعد نحو 1360 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طهران، وأصيب مواطن خلال تبادل النيران".

ولم يذكر التقرير ما إن كان المسلح نفذ الهجوم وحده، أو أي تفاصيل أخرى عن الحادث، لكنه أشار إلى أن "القضية قيد التحقيق".

