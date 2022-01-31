تحتوي عبوات ومواد تفخيخ.. ضبط مضافة لداعش في نينوى (صور)

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوات اللواء 33 بالحشد عثرت على مضافة لداعش بداخلها عبوات ومواد لوجستية جنوب غرب الموصل".

وخلال عمليات تأمين مناطق جنوب غرب الموصل التي انطلقت اليوم عثرت القوة، وفق البيان، على "مضافة بداخلها عبوات ومساطر مفخخة و قاذفة وصواريخ وبطاريات ومواد غذائية وأدوية".



وأشارت إلى "معالجة المضافة من قبل مفارز مكافحة المتفجرات بشكل آمن".