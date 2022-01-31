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تحتوي عبوات ومواد تفخيخ.. ضبط مضافة لداعش في نينوى (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، ضبط مضافة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تحتوي عبوات ومواد تفخيخ جنوب غرب الموصل في نينوى.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوات اللواء 33 بالحشد عثرت على مضافة لداعش بداخلها عبوات ومواد لوجستية جنوب غرب الموصل".

وخلال عمليات تأمين مناطق جنوب غرب الموصل التي انطلقت اليوم عثرت القوة، وفق البيان، على "مضافة بداخلها عبوات ومساطر مفخخة و قاذفة وصواريخ وبطاريات ومواد غذائية وأدوية".


وأشارت إلى "معالجة المضافة من قبل مفارز مكافحة المتفجرات بشكل آمن".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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