انت الان تتابع خبر تظاهرات في بغداد ضد ترشيح 'زيباري' لرئاسة الجمهورية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "المئات من المواطنين نظموا، صباح اليوم، تظاهرة شعبية حاشدة في ساحة النسور احتجاجا على ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن "المتظاهرين رفعوا شعارات منددة بترشيح زيباري، واصفين إياه بـ”الانفصالي والفاسد”.

