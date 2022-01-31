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تظاهرات في بغداد ضد ترشيح 'زيباري' لرئاسة الجمهورية (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "المئات من المواطنين نظموا، صباح اليوم، تظاهرة شعبية حاشدة في ساحة النسور احتجاجا على ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن "المتظاهرين رفعوا شعارات منددة بترشيح زيباري، واصفين إياه بـ”الانفصالي والفاسد”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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