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شاهدوا في نشرة السومرية.. الصراع الكردي وتبعات حادثة الحسكة

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بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان يكشف عن أول قانون سيتم تشريعه خلال دورته الحالية،، ويوجه بتشكيل لجنة لمكافحة المخدرات.
= استمرار الصراع الكردي على منصب الرئيس.. اربيل تصر على ترشيح زيباري.. والسليمانية تلوح بالانفصال.

= بأمر من المحافظ .. قوة امنية تغلق مبنى هيئة استثمار صلاح الدين وتمنع مديرها والموظفين من الدوام.


= بعد حادثة الحسكة.. مكافحة الارهاب يشرع بحملة كبرى لتفتيش السجون،، والعمليات المشتركة تشرف على تأمين المناطق المتنازعة.

= في عام واحد.. العراق يتقدم ثلاثة وعشرين مركزًا.. ويحتل المرتبة الرابعة والثلاثين بين جيوش العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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