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سباق رئاسة الجمهورية واتهامات الإطار في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان يدقق السير الذاتية لستة وعشرين مرشحاً لمنصب الرئيس،، ويؤكد: التهم ضد المرشحين لاتعنينا.
= الديمقراطي يوجه دعوة الفرصة الاخيرة للاتحاد الوطني.. والاخير يعد القبول بزيباري سابقة خطيرة واستهانةٌ بالقوانين.

= قوى الاطار ترفض التخلي عن المالكي.. وتتهم اطرافا خارجيةً بالسعي لشق الصف الشيعي.


= بطريقة بشعة.. اب يعنف ابنه في ذي قار.. وحالات الانتحار في تصاعد يفتك بالمجتمع.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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