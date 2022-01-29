سباق رئاسة الجمهورية واتهامات الإطار في نشرة السومرية

= بطريقة بشعة.. اب يعنف ابنه في ذي قار.. وحالات الانتحار في تصاعد يفتك بالمجتمع.

= قوى الاطار ترفض التخلي عن المالكي.. وتتهم اطرافا خارجيةً بالسعي لشق الصف الشيعي.

= الديمقراطي يوجه دعوة الفرصة الاخيرة للاتحاد الوطني.. والاخير يعد القبول بزيباري سابقة خطيرة واستهانةٌ بالقوانين.

بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان يدقق السير الذاتية لستة وعشرين مرشحاً لمنصب الرئيس،، ويؤكد: التهم ضد المرشحين لاتعنينا.

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مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية