انت الان تتابع خبر سباق رئاسة الجمهورية واتهامات الإطار في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان يدقق السير الذاتية لستة وعشرين مرشحاً لمنصب الرئيس،، ويؤكد: التهم ضد المرشحين لاتعنينا.
= الديمقراطي يوجه دعوة الفرصة الاخيرة للاتحاد الوطني.. والاخير يعد القبول بزيباري سابقة خطيرة واستهانةٌ بالقوانين.
= قوى الاطار ترفض التخلي عن المالكي.. وتتهم اطرافا خارجيةً بالسعي لشق الصف الشيعي.
= بطريقة بشعة.. اب يعنف ابنه في ذي قار.. وحالات الانتحار في تصاعد يفتك بالمجتمع.
= قوى الاطار ترفض التخلي عن المالكي.. وتتهم اطرافا خارجيةً بالسعي لشق الصف الشيعي.
= بطريقة بشعة.. اب يعنف ابنه في ذي قار.. وحالات الانتحار في تصاعد يفتك بالمجتمع.