انت الان تتابع خبر حصيلة أسبوعية لواجبات وكالة الداخلية لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/1/21 ولغاية 2022/1/29، كان كالأتي:

1 تنفيذ اوامر قبض 1266

2 القبض مطلقي العيارات النارية 6

3 احالة متهمين الى المحاكم 227

4 القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 224

5 ازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية 11

6 اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 421

7 اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 613

8 مضاها طبعات الاصابع 70

9 عدد طالبي النجدة 1454

10 حالات العنف الاسري 73

11 فض مشاجرات 1242

12 ضبط عجلات مطلوبة 5

13 تبرع بالدم 24

14 القبض على المتسولين 1035

15 القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 10

16 القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 579

17 طبع لوحات السيارات 24160

18 اصدار اجازات السوق 12834

19 اصدار سنوية السيارات 29676".

