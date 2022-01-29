رسميا آبل تطلق ايموجي الرجل الحامل!

وكان الرمز الأكثر غرابة هو رمز الرجل الحامل.

وهناك أيضا عدد من الرموز التعبيرية الجديدة التي تخص اليد مثل اليدين التي ترسم قلب، واليد المبسوطة نحو اليمين، واليد المبسوطة نحو اليسار وغيرها.

هذا ويوجد رموز تعبيرية تخص الوجه مثل الوجه الذائب والوجه مع يدين على العينين والوجه الذي يؤدي تحية والوجه المنقط.