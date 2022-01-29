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صحة ذي قار توضح حقيقة تسجيل حالة وفاة بـ'أوميكرون' – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أوضح مدير عام صحة ذي قار سعدي الماجد، اليوم السبت، حقيقة تسجيل حالة وفاة بالمتحور الجديد من "أوميكرون" في المحافظة.
وقال الماجد في حديث للسومرية نيوز، إنه "لا صحة للانباء التي تحدثت عن تسجيل حالة وفاة باوميكرون في المحافظة".

وأضاف، أن "المحافظة لم تسجل أي حالة وفاة بأوميكرون كما لم تسجل إصابات أيضا بهذا المتحور".


وكانت أنباء قد تحدثت عن تسجيل محافظة ذي قار حالة وفاة بمتحور أوميكرون، قبل ان ينفيها مدير عام الصحة جملة وتفصيلا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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