مفوضية الانتخابات تعيد توزيع البطاقات البايومترية المسحوبة في التصويت الخاص - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، إعادة توزيع البطاقات البايومترية المسحوبة في التصويت الخاص.

وذكرت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بتوجيه من مجلس المفوضين، ستقوم مفوضية الانتخابات بإعادة توزيع البطاقات المسحوبة في يوم الاقتراع من العسكريين والنازحين، منتصف الأسبوع المقبل، من خلال مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية والمنتشرة في عموم أرجاء العراق وكلٌّ بحسب الرقعة الجغرافية لسكن الناخب؛ وذلك بعد أن تمت عملية الجرد الإلكتروني لتلك البطاقات".



وتابع البيان، أن "المفوضية تعمل على التنسيق مع المؤسسات الأمنية لغرض حث منسوبيها على المراجعة والاستلام".

