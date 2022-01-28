بعد استهداف مطار بغداد.. الاطار التنسيقي يوجه رسالة الى القوى الوطنية

بغداد - ياسين صفوان - دعا الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، جميع القوى الوطنية للتلاحم ورص الصفوف والابتعاد عن منهج الاقصاء والاستقواء بالخارج.

وذكر الإطار في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "يندد بأشد العبارات باستهداف مطار بغداد الدولي والمؤسسات الاخرى، ويعتبره عملا ارهابيا اجراميا يراد منه اثارة الفتنة وخلق الذرائع لتدخلات مدسوسة تريد الايقاع بين ابناء الوطن الواحد".

ودعا الإطار التنسيقي "جميع القوى الوطنية للتلاحم ورص الصفوف والابتعاد عن منهج الاقصاء والاستقواء بالخارج وذلك لتفويت الفرصة على اعداء الوطن للعبث بامنه وسيادته.