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برميل النفط فوق مستوى 91 دولارا لأول مرة منذ 2014 – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وصعد الخام العالمي مزيج "برنت" فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، وذلك لمرة الأولى منذ أكتوبر العام 2014.

وبحلول الساعة 17:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.89% إلى 88.25 دولار للبرميل.

 

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.75% إلى 91.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

 

وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطربات في إمدادات الخام بسبب التوترات الجيوسياسية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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