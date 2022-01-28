برميل النفط فوق مستوى 91 دولارا لأول مرة منذ 2014 – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وصعد الخام العالمي مزيج "برنت" فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، وذلك لمرة الأولى منذ أكتوبر العام 2014.

محمد يوسف

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