رئيس الكتلة الصدرية: استهداف مطار بغداد الدولي من أفعال أعداء العراق

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الجمعة، ان استهداف المنشآت الحكومية ومطار بغداد من أفعال أعداء العراق.

وقال العذاري في تدوينة تابعها الخليج 365، إن "استهداف المنشآت الحكومة عموما ومطار بغداد على وجه الخصوص، إنما هو من افعال اعداء العراق الذين يسعون بافعالهم هذه لعزل العراق دوليا واقتصاديا".

وأضاف: "لكننا نقول، سنجعل العراق دولة خالية من الارهاب والسلاح المنفلت من خلال حكومة اغلبية وطنية تأمن بالوطن وتحرص على أمن المواطن وسيادة العراق".