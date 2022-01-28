انت الان تتابع خبر واشنطن تهدد بعرقلة خط الغاز الروسي في حال الهجوم على أوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكّدت الولايات المتّحدة أنّ خطّ الغاز "نورد ستريم 2" الرّابط بين روسيا وألمانيا، لن يدخل الخدمة في حال غزت موسكو أوكرانيا، داعيةً الروس في الوقت نفسه للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقالت نائبة مساعد وزير الخارجيّة الأميركي فيكتوريا نولاند للصحافيّين "نحن نُواصل نقاشاتنا القويّة جداً والواضحة جداً مع حلفائنا الألمان، وأودّ اليوم أن أكون واضحة معكم: إذا غزت روسيا أوكرانيا، فبطريقة أو بأخرى لن يَمضي نورد ستريم 2 قدما".
وأضافت: "أعتقد أنّ التصريحات التي تخرج من برلين حتّى اليوم، قويّة جدّاً"، مشيرة الى أنّ "خط الأنابيب لم تتمّ تجربته بعد ولا حصل على المصادقات اللازمة من الهيئات الناظمة الألمانيّة".
وكانت وزيرة الخارجيّة الألمانيّة أنالينا بيربوك قالت أمام البرلمان في وقت سابق إنّ حكومتها "تعمل على حزمة عقوبات قويّة مع حلفاء غربيّين "ن بينها نورد ستريم 2 في حال هاجمت روسيا أوكرانيا".
وأضافت: "أعتقد أنّ التصريحات التي تخرج من برلين حتّى اليوم، قويّة جدّاً"، مشيرة الى أنّ "خط الأنابيب لم تتمّ تجربته بعد ولا حصل على المصادقات اللازمة من الهيئات الناظمة الألمانيّة".
وتابعت: "سنتعاون مع ألمانيا لضمان ألا يمضي خطّ الأنابيب قدماً".
وكانت وزيرة الخارجيّة الألمانيّة أنالينا بيربوك قالت أمام البرلمان في وقت سابق إنّ حكومتها "تعمل على حزمة عقوبات قويّة مع حلفاء غربيّين "ن بينها نورد ستريم 2 في حال هاجمت روسيا أوكرانيا".