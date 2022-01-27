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خلافات البيت الكردي وملف تشكيل الحكومة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد ماراثون القضاء.. البرلمان يحدد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والخلافات تحتدم داخل البيت الكردي.
= ضبابية الحوارات تسيطر على مشهد تشكيل الحكومة.. الصدر في بغداد لاقناع الاطار بالاغلبية.

= من البصرة.. الكاظمي يشدد على عدم التراخي الأمني، وعمليات كبرى لملاحقة فلول الإرهاب في حمرين.

= في ذي قار.. طلبة يفترشون الارض لتأدية الامتحانات، والتربية تواجه انتقادات لاذعة بسبب اعتمادها على مدارس بدائية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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