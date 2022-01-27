خلافات البيت الكردي وملف تشكيل الحكومة في نشرة السومرية

= ضبابية الحوارات تسيطر على مشهد تشكيل الحكومة.. الصدر في بغداد لاقناع الاطار بالاغلبية.

= من البصرة.. الكاظمي يشدد على عدم التراخي الأمني، وعمليات كبرى لملاحقة فلول الإرهاب في حمرين.

= في ذي قار.. طلبة يفترشون الارض لتأدية الامتحانات، والتربية تواجه انتقادات لاذعة بسبب اعتمادها على مدارس بدائية.

