واشنطن تحذر من السفر إلى دولة خليجية

وقالت الخارجية في تحذير السفر: "تواصل الوزارة إبلاغ المسافرين بعدم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب COVID-19، وإعادة النظر في السفر بسبب خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار".

وأكدت أنه "لا يزال احتمال وقوع هجمات تمس المواطنين والمصالح الأمريكية في الخليج وشبه الجزيرة العربية مصدر قلق مستمر وخطر".

