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واشنطن تحذر من السفر إلى دولة خليجية

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بغداد - ياسين صفوان - حثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، الأمريكيين على تجنب السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب مخاوف من فيروس ، فضلا عن التهديدات بشن مزيد من الهجمات.
وقالت الخارجية في تحذير السفر: "تواصل الوزارة إبلاغ المسافرين بعدم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب COVID-19، وإعادة النظر في السفر بسبب خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار".

وأكدت أنه "لا يزال احتمال وقوع هجمات تمس المواطنين والمصالح الأمريكية في الخليج وشبه الجزيرة العربية مصدر قلق مستمر وخطر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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