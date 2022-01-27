انت الان تتابع خبر واشنطن تحذر من السفر إلى دولة خليجية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، الأمريكيين على تجنب السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب مخاوف من فيروس كورونا، فضلا عن التهديدات بشن مزيد من الهجمات.
وقالت الخارجية في تحذير السفر: "تواصل الوزارة إبلاغ المسافرين بعدم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب COVID-19، وإعادة النظر في السفر بسبب خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار".
وأكدت أنه "لا يزال احتمال وقوع هجمات تمس المواطنين والمصالح الأمريكية في الخليج وشبه الجزيرة العربية مصدر قلق مستمر وخطر".
وأكدت أنه "لا يزال احتمال وقوع هجمات تمس المواطنين والمصالح الأمريكية في الخليج وشبه الجزيرة العربية مصدر قلق مستمر وخطر".