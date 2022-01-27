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انت الان تتابع خبر 'أصحاب ولا أعز' تابع... الأزهر يتحرّك ضدّ منى زكي! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أمّا جديد الموضوع فهو خروج مركز الفتوى العالمي للأزهر عن صمته إزاء الفيلم وإصداره فتوى بشأنه أكّد فيها أن "تشويه المفاهيم الدِّينية، والقِيم الأخلاقية، بهدف إثارة الجَدَل، وزيادة الشُّهرة والمُشاهدات أنانيَّة ونفعيَّة بغيضة، تعود آثارها السَّلبية على استقامة المُجتمع وانضباطه وسَلامه".
كذلك، اعتبر "الأزهر" أن "الخيانة الزَّوجية -بكل صُورها- جريمة لا مبرر لها مُطلقًا، بل تبريرها جريمة كذلك"، مشيرا إلى أن "العلاقة غير الشَّرعية بين الرجل والمرأة زنا مُحرّم من كبائر الذُّنوب، ومحاولة تحسينها وتطبيعها إهدار للحقوق، وهدم للمُجتمعات، ومخالفة صارخة لتعاليم الإسلام".
يذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" مأخوذ عن الفيلم الإيطالي "Perfect Stranger" وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء، ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.
تقدم نقيب المهن التمثيلية ببلاغ ضد أحد الاشخاص لإساءته إلى عدد من أبطال الفيلم عبر فيديو على يوتيوب مستخدمًا ألفاظًا تعد طعنًا بالأعراض على حد تعبيره.
هذا وأصدرت بيانًا أكدت فيه أنها "تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، مركّزة على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة، قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها، وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصًا".
ونبهت فيه من أن "النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه، نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه"، مشيرة إلى أن"النقابة ستقوم بدعم الفنانة منى زكي، في حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة".
منى زكي تخرج عن صمتها
دافعت الفنانة المصرية منى زكي عن فيلمها الجديد "أصحاب ولا أعز"، الذي أحدث جدلا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس.
وقالت زكي، خلال لقائها ببرنامج "نتفليكس"، إنها مستعدة للعب نفس لعبة فيلم "أصحاب ولا أعز" في الحقيقة، والتي يترك فيها اللاعبون هواتفهم المحمولة على طاولة الطعام ويسمحون للآخرين بأن يستمعوا إلى كل الاتصالات والرسائل النصية التي تأتيهم.
وأضافت: "اللعبة أكيد ألعبها في الحياة العادية، لا مشكلة لأن ليس لدي أسرار رهيبة في حياتي عمومًا".
وتابعت: "أنا قدرت أن أتعايش كثيرًأ مع الشخصية، وأحببت أن أبين ما تأثير أن تشعر المرأة بأنها ليس امرأة بسبب شريكها".
كشفت مصادر مقربة من عائلة الممثلين أحمد حلمي ومنى زكي، أن حلمي كان يعلم بتفاصيل الفيلم الذي مثلت فيه زوجته،"أصحاب ولا أعز" منذ التصوير، وانه لم يتفاجأ بأحداث العمل، ولم يصدم أبداً بالمشهد، الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل شاهده بعين محترفة، كونه ممثلاً معروفاً، ويمتلك ذوقاً رفيعاً.
أهل الفن والإعلام منقسمون
عمرو أديب
دافع الإعلامي عمرو أديب عن الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، بعد موجة الانتقادات التي طالتهما بسبب فيلم "أصحاب ولا أعز".
وخلال تقديمه برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، اعتبر أن ما يحصل حرام، وإذا كان لدى أحد مشكلة مع مبدأ أو فيلم فلا يجب أن يتوجّه إلى الشخص بذاته والتدخل بحياته الشخصية والزوجية.
واستغرب في هذا الإطار عن دعوة الجمهور حلمي إلى الطلاق من زوجته!
مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا
تداول رواد مواقع التواصل تصريحات عن لسانه هاجم فيها الممثلة المصرية منى زكي بسبب مشهدها في فيلم "اصحاب ولا اعز"، مهدداً بالذهاب الى نقابة الفنانين المصريين بملابسه الداخلية.
وجاء عن لسان حمو بيكا قوله:"أنا عاوز حقي انا بقالي 5 سنين موقوف عشان بيقولوا بهدد الذوق العام.. والأستاذة منى زكي قلعت الكلوت بتاعها وسبت الدين ومحدش قالها حاجة.. وأنا هروح النقابة يوم الخميس بالكلوت".
وبعد الضجة التي اثارها تصريحه هذا، خرج حمو بيكا لينفي علاقته بما نشر، مؤكداً ان حسابا مزيفا روّج لهذه التصريحات.
جورج خباز
تضامن الممثل والمخرج المسرحي اللبناني جورج خباز مع منى ذكي على طريقته الخاصة فنشر على حسابه عبر "انستغرام" صورة تجمعه مع زكي مكتفيًا بالتعليق عليها بإيموجي "قلب".
وفي إطلالة تلفزيونية، اعتبر خباز أن الجدل حول الفيلم إيجابي، فالعمل الذي لا يثير جدلاً هو عمل ناقص على حد قوله إلا أنه رأى أن إبداء الآراء والنقد يفترض أن يكون بعيداً عن التعليقات المسيئة والوقحة التي تحمل قدحا وذما لصناع العمل.
وعن إعادة إنتاج “أصحاب… ولا أعزّ” بنسخة جديدة عربية من الفيلم الإيطالي (perfect strangers)، لفت خباز إن العمل يطرح قضايا إنسانية، ليست حكرًا على مجتمع دون آخر والدليل على ذلك أن تسع عشرة دولة أعادت إنتاجه برؤيتها الخاصة لكن ما يختلف هو تلقي الجمهور للعمل.
كتبت الفنانة أصالة مدافعة عن منى زكي: "من حسن حظّي تابعت مبارح هالفيلم الرّهيب المُتقنّ بشكلّ رائع وحوار ذكي وتمثيل عبقري وبخصّ منى ذكي الّلي ما شفت بحياتي حدا صادق وحقيقي متلها هالست بتستحقّ التكريم والمديح والتشجيع لأنها نجمة إبداع وفنّ مالهم مثيل".
وأضافت أصالة: "تسمّرت مكاني طول مدّة الفيلم واستمتعت وانبهرت بالفنّ والتحدّي والفكرة والإخراج والحوار ونادين لبكي المو معقوله وإيّاد نصّار الرّهيب وجورج خبّاز العبقري وهالبنت الصغيرة المستفزة الّلي خلّتني أتمنّى من جوّا قلبي ألطشها كفّين على وشها خلّيها غصبن عنها ما تطلع من البيت".
وعن رأيها في فيلم أصحاب ولا أعز كتبت أصالة: "الفيلم رهيب مُنافس للأفلام الأجنبية بحرص أكتر وأكيد أدب أكتر واحترام أكتر لأنّه الأجنبي منّ هالقصص أكتر بكتير حرية وأكثر جرأة بالحكي والصور أنا جدّاً فخورة بها لمستوى من الأفلام وعكس صور بتصير بكلّ المجتمعات على حد سواء وبنفس النسب".
واختتمت أصالة دفاعها موجهة رسالة لصناع الفيلم كتبت فيها: "براڤو براڤو براڤو يا سيدات وياأساتذه رفعتوا رأسنا وأسعدتونا".
اتهم النجم ناصر القصبي الفيلم أنه يدعم المثلية، ليثير النجم السعودي الجدل بتغريداته التي أثارت تفاعلاً كبيراً على تويتر.
وكتب ناصر القصبي مجموعة من التغريدات عبر حسابه الشخصي عبر فيها عن رفضه للفيلم المثير للجدل وهاجم منصة نتفليكس العالمية.
وفي تغريداته كتب ناصر القصبي: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغه و في نسخته العربيه أحدث جدلاً، الفيلم لطيف في حواراته و أخراجه إلا أنه .. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون ان هذا سيكون مثيراً ومسوقاً ايضاً".
وفي تغريدة أخرى استكمل نجم الكوميديا السعودي هجومه مغرداً: "نيتفلكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثليه والتنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعه سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالأربعينات والخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين و ستتصالح معه أجيالنا القادمه كحق أنساني مشروع لذا وجب التحصين فطرتنا البشريه مهددة".