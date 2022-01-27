انت الان تتابع خبر 'أصحاب ولا أعز' تابع... الأزهر يتحرّك ضدّ منى زكي! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أمّا جديد الموضوع فهو خروج مركز الفتوى العالمي للأزهر عن صمته إزاء الفيلم وإصداره فتوى بشأنه أكّد فيها أن "تشويه المفاهيم الدِّينية، والقِيم الأخلاقية، بهدف إثارة الجَدَل، وزيادة الشُّهرة والمُشاهدات أنانيَّة ونفعيَّة بغيضة، تعود آثارها السَّلبية على استقامة المُجتمع وانضباطه وسَلامه".

وشدد على أن النَّماذج السَّيئة في المُجتمعات لا يُحتفَى بها، ولا يُتعاطف مع خطئها، بل تُبغَّض أفعالها، ويُحذَّر النَّاس منها. كذلك، اعتبر "الأزهر" أن "الخيانة الزَّوجية -بكل صُورها- جريمة لا مبرر لها مُطلقًا، بل تبريرها جريمة كذلك"، مشيرا إلى أن "العلاقة غير الشَّرعية بين الرجل والمرأة زنا مُحرّم من كبائر الذُّنوب، ومحاولة تحسينها وتطبيعها إهدار للحقوق، وهدم للمُجتمعات، ومخالفة صارخة لتعاليم الإسلام".

وقال مركز الفتوى إن "الشُّذوذ الجِنسي فاحشةٌ مُنكرَة، وانحلالٌ أخلاقي بغيض، ومخالفةٌ لتعاليم الأديان، وانتكاسٌ للفِطرة الإنسانية السَّوية، وجريمة تطبيعه والتَّرويج له مَسْخٌ لهُوِيَّتنا، وعبثٌ بأمن مُجتمعاتنا، وهدمٌ للمُنظومة القِيمية والاجتماعية ومُؤسَّسة الأسرة." وقال مركز الفتوى إن "الشُّذوذ الجِنسي فاحشةٌ مُنكرَة، وانحلالٌ أخلاقي بغيض، ومخالفةٌ لتعاليم الأديان، وانتكاسٌ للفِطرة الإنسانية السَّوية، وجريمة تطبيعه والتَّرويج له مَسْخٌ لهُوِيَّتنا، وعبثٌ بأمن مُجتمعاتنا، وهدمٌ للمُنظومة القِيمية والاجتماعية ومُؤسَّسة الأسرة." يذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" مأخوذ عن الفيلم الإيطالي "Perfect Stranger" وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء، ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.

المهن التمثيلية تتضامن مع زكي

تقدم نقيب المهن التمثيلية ببلاغ ضد أحد الاشخاص لإساءته إلى عدد من أبطال الفيلم عبر فيديو على يوتيوب مستخدمًا ألفاظًا تعد طعنًا بالأعراض على حد تعبيره.

هذا وأصدرت بيانًا أكدت فيه أنها "تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، مركّزة على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة، قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها، وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصًا".

ونبهت فيه من أن "النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه، نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه"، مشيرة إلى أن"النقابة ستقوم بدعم الفنانة منى زكي، في حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة". تقدم نقيب المهن التمثيلية ببلاغ ضد أحد الاشخاص لإساءته إلى عدد من أبطال الفيلم عبر فيديو على يوتيوب مستخدمًا ألفاظًا تعد طعنًا بالأعراض على حد تعبيره.هذا وأصدرت بيانًا أكدت فيه أنها "تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، مركّزة على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة، قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها، وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصًا".ونبهت فيه من أن "النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه، نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه"، مشيرة إلى أن"النقابة ستقوم بدعم الفنانة منى زكي، في حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة". منى زكي تخرج عن صمتها

دافعت الفنانة المصرية منى زكي عن فيلمها الجديد "أصحاب ولا أعز"، الذي أحدث جدلا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس.

وقالت زكي، خلال لقائها ببرنامج "نتفليكس"، إنها مستعدة للعب نفس لعبة فيلم "أصحاب ولا أعز" في الحقيقة، والتي يترك فيها اللاعبون هواتفهم المحمولة على طاولة الطعام ويسمحون للآخرين بأن يستمعوا إلى كل الاتصالات والرسائل النصية التي تأتيهم. وأضافت: "اللعبة أكيد ألعبها في الحياة العادية، لا مشكلة لأن ليس لدي أسرار رهيبة في حياتي عمومًا". وتابعت: "أنا قدرت أن أتعايش كثيرًأ مع الشخصية، وأحببت أن أبين ما تأثير أن تشعر المرأة بأنها ليس امرأة بسبب شريكها".