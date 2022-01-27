واشنطن.. مصرع امرأة وإصابة آخرين بإطلاق نار في فندق

وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 3:30 صباحا في فندق Days Inn Wyndham في شارع Connecticut Avenue.

وأشارت قوات الأمن إلى أن إطلاق النار حدث أثناء حفلة داخل الفندق.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن الضباط وعند وصولهم إلى مكان الحادث وجدوا امرأة مصابة بأعيرة نارية في ردهة الفندق وامرأة أخرى أطلق عليها النيران داخل إحدى الغرف.



وأفادت الشبكة نقلا عن الشرطة بأن المرأة التي عثر عليها في الغرفة توفيت متأثرة بجروحها.

وأوضحت أيضا أن 4 أشخاص آخرين أضيبوا في إطلاق النار وهم متواجدون بالمستشفى.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو الملابسات المحيطة بإطلاق النار.

إلى ذلك، قالت شبكة "NBC" إن قوات الأمن تلقت في السابق "شكاوى من المجتمع" بشأن الفندق، حيث صرح قائد المنطقة الثانية دنكان بيدليون بأنهم تلقوا شكاوى تتعلق بنشاط المخدرات.

