بينهم نساء وأطفال.. إنقاذ 17 مواطناً من نيران حاصرتهم في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إنقاذ 17 مواطنا، بينهم اطفال ونساء حاصرتهم النيران داخل منازلهم وسط محافظة الديوانية .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها أستنفرت لإنقاذ سبعة عشر مواطنا اغلبهم نساء واطفال حاصرتهم ألسنة اللهب واخنقت تنفسهم نواتج وانبعاثات الحريق بعد ان امتدت النيران التي كان مصدرها فرن كهربائي لتحرق ثلاث دور سكنيةفي منطقة حي الوحدة مركز محافظة الديوانية".



وأضاف البيان، أنه "تسارعت فرق الدفاع المدني لتطويق النيران وإيجاد ثغرة للدخول واقتحام الحادث والبدء بإخراج العوائل السكنية وحمل الاطفال على الاكتاف بالتزامن مع عمليات الاخماد المباشر لقلب النار في الدور السكنية مع الحرص على استخدام مخليات الدخان نتيجة كثافة نواتج الحريق المعرقل لأداء فرق الدفاع وانهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية".