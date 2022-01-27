انت الان تتابع خبر صالح والحلبوسي يؤكدان أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير " استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح".
وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان، "مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومةٍ تحمي المصالح العليا للبلاد وتلبي متطلبات الشعب".
وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان، "مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومةٍ تحمي المصالح العليا للبلاد وتلبي متطلبات الشعب".