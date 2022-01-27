صالح والحلبوسي يؤكدان أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير " استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح".

وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان، "مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومةٍ تحمي المصالح العليا للبلاد وتلبي متطلبات الشعب".

