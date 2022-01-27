ضمن مجموعة العراق.. كوريا الجنوبية تضمن التأهل لنهائيات مونديال قطر

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي الى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بفوزه على حساب لبنان بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الحاسمة.

وسجل المنتخب الكوري الهدف الاول في لمباراة بالدقيقة 45+1 اثر كرة عرضية استغلها كيم مين جاي بقدمه نحو الشباك. ورفع المنتخب الكوري رصيده الى 17 نقطة في حين تجمد رصيد لبنان عند 5 نقاط.

