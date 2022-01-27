انت الان تتابع خبر ضمن مجموعة العراق.. كوريا الجنوبية تضمن التأهل لنهائيات مونديال قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-27 | 15:08
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تأهل المنتخب الكوري الجنوبي الى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بفوزه على حساب لبنان بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الحاسمة.
وسجل المنتخب الكوري الهدف الاول في لمباراة بالدقيقة 45+1 اثر كرة عرضية استغلها كيم مين جاي بقدمه نحو الشباك.
ورفع المنتخب الكوري رصيده الى 17 نقطة في حين تجمد رصيد لبنان عند 5 نقاط.
ورفع المنتخب الكوري رصيده الى 17 نقطة في حين تجمد رصيد لبنان عند 5 نقاط.
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