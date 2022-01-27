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اختراق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الخميس، تعرضها للاختراق لفترة قصيرة.
وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الهيئة تعرضت لاختراق استمر عشر ثوان.

وأضافت: "خلال مدة استمرت عشر ثوان، ظهرت وجوه وأصوات على القناة الأولى التابعة لهيئة البث الحكومية"، في إشارة إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة في خارج البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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