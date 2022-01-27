اختراق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

وأضافت: "خلال مدة استمرت عشر ثوان، ظهرت وجوه وأصوات على القناة الأولى التابعة لهيئة البث الحكومية"، في إشارة إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة في خارج البلاد.

محمد يوسف

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