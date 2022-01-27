بينها موعد جلسة الحسم.. قرارات جديدة حول منصب رئيس الجمهورية

وقالت رئاسة البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس الموافق 27 كانون الثاني 2022، اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية"،وتقرَّر خلال الاجتماع، وفق البيان، "إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".

كما تقرر أيضاً، "تحديد يوم الاثنين الموافق ٧ شباط موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".