انت الان تتابع خبر توضيح جديد من التربية حول آلية تنفيذ نظام المحاولات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود العديد من الاستفسارات من قبل الطلبة واولياء الامور، توضح الوزارة آلية تنفيذ قرار هيئة الرأي حول نظام المحاولات للعام الدراسي 2021-2022 :

1 . السماح لمن يرغب من طلبة الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة في المدارس الصباحية والمسائية الراسبين منهم بدرس واحد أو درسين للعام الدراسي ( 2020- 2021 ) باداء الامتحانات العامة وفقًا لنظام المحاولات للعام الدراسي ( 2021-2022) بغض النظر عن عدد سنوات الرسوب في الصف السادس الاعدادي .



2. يحتفظ الطالب المشمول بهذا القرار برقمه الامتحاني للعام الدارسي (2020- 2021) لغرض اداء الامتحانات الوزارية وفق نظام المحاولات للعام الدراسي (2021- 2022) ولا يجوز نقله لمدرسة اخرى .

3. يعفى الطالب المشمول بهذا القرار من اداء الامتحانات الفصلية وامتحانات نصف السنة للعام الدراسي (2021-2022).

4. يشمل القرار الطلبة الذين يداومون بالانتساب للعام الدراسي الحالي (2021-2022) والراغبين باداء الامتحانات النهائية وفق نظام المحاولات .



5. لا يشمل هذ القرار الطلبة الراسبين في الامتحانات الوزارية وفق نظام المحاولات للعام الدراسي (2020-2021) ".