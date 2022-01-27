الامن اللبناني يضبط كمية كبيرة من المخدرات في مرفأ بيروت

وقالت قناة "الجديد" اللبنانية، ان "الشرطة القضائية بحضور العميد ماهر الحلبي، وبالتعاون مع الجمارك، ضبطت شحنة من المخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا".

واضافت أن "التفتيش لا يزال جاريا، ويتوقع أن تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون".

