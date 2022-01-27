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الامن اللبناني يضبط كمية كبيرة من المخدرات في مرفأ بيروت

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن الأمن اللبناني، اليوم الخميس، عن ضبط شحنة من المخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا.
وقالت قناة "الجديد" اللبنانية، ان "الشرطة القضائية بحضور العميد ماهر الحلبي، وبالتعاون مع الجمارك، ضبطت شحنة من المخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا".

واضافت أن "التفتيش لا يزال جاريا، ويتوقع أن تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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