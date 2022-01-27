انت الان تتابع خبر الامن اللبناني يضبط كمية كبيرة من المخدرات في مرفأ بيروت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن الأمن اللبناني، اليوم الخميس، عن ضبط شحنة من المخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا.
وقالت قناة "الجديد" اللبنانية، ان "الشرطة القضائية بحضور العميد ماهر الحلبي، وبالتعاون مع الجمارك، ضبطت شحنة من المخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا".
واضافت أن "التفتيش لا يزال جاريا، ويتوقع أن تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون".
واضافت أن "التفتيش لا يزال جاريا، ويتوقع أن تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون".