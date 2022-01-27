انفصال الثنائي التركي الشهير 'كرم بورسين' و'هاندا ارتشيل'

بغداد - ياسين صفوان - اثارت صحيفة بوستا التركية صدمة كبيرة بين المتابعين والمجمهور التركي والعربي بعد أن أعلنت أن الثنائي "كرم بورسين" و"هاندا ارتشيل" قد انفصلا نهائياً.

"انتهى الحب الكبير" بهذه الكلمات وصفت الصحيفة خبر انفصال الثنائي التركي الشهير "هاندا ارتشيل" و"كرم بورسين" وذلك بعد عام من الحب والشهرة والرومانسية فيما بينهما.

وكانت هناك العديد من الاشارات التي تدل على انفصال الثنائي قبل أعلان ذلك رسمياً، حيث بدأت الشائعات منذ مقابلة هاندا مع الصحفيين والذين سألوها حول موعد الزفاف والتي بادرت بالاجابة بأنها لا تعرف ويمكنهم سؤال كرم حول ذلك.