الزاملي يطالب وزير النفط ببيان مدى مشروعية عقود حقليين نفطيين - عاجل

وطالب الزاملي بحسب وثيقة ورد للسومرية، "وزير النفط ببيان الاجراءات القانونية بشأن توقيع العقود الخاصة لحقول "المنصورية وعكاز " النفطيين واحالتها على الشركات الاجنبية ومدى مشروعية ابرام هذه العقود في ظل حكومة تصريف الامور اليومية".وأدناه نص الوثيقة: