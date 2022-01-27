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انت الان تتابع خبر الزاملي يطالب وزير النفط ببيان مدى مشروعية عقود حقليين نفطيين - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اليوم الخميس، وزير النفط ببيان مدى مشروعية عقود حقلي "عكاز والمنصورية" النفطيين.
وطالب الزاملي بحسب وثيقة ورد للسومرية، "وزير النفط ببيان الاجراءات القانونية بشأن توقيع العقود الخاصة لحقول "المنصورية وعكاز " النفطيين واحالتها على الشركات الاجنبية ومدى مشروعية ابرام هذه العقود في ظل حكومة تصريف الامور اليومية".
وأدناه نص الوثيقة:
وأدناه نص الوثيقة: